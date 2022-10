A Polícia Federal prendeu em flagrante, no início da tarde de domingo (dia 30), por uso de documento falso e falsidade ideológica, importante liderança de facção criminosa com atuação no estado do Rio de Janeiro.

A prisão do criminoso, oriundo da Vila dos Pinheiros, ocorreu no momento em que este estava sendo submetido a uma cirurgia de cateterismo, num Hospital da Ilha do Governador, onde se internou com documentos falsos.

O preso estava envolvido no episódio do sequestro do médico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maré, em outubro de 2017, quando traficantes armados invadiram o local e subtraíram uma ambulância para socorrê-lo.

Os policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e do Grupo de Investigações Sensíveis de Facções (GISE/RJ) conduziram o homem à Superintendência da PF no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante. Após, o preso foi encaminhado ao sistema prisional.

