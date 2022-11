Na tarde desta segunda-feira (dia 31), após a chuva que aconteceu por volta das 14h, um transformador situado na Avenida Dezessete de Julho, no bairro Aterrado, estourou, ocasionando a falta de energia no Edifício Minas Gerais, que fica na mesma avenida, no número 280. “Ao todo são 50 unidades sem energia e a espera da Light desde ontem. Nós já abrimos chamados pelo 0800, pelo WhatsApp, pelo Twitter, Facebook e Instagram, mas nenhum dos chamados foram atendidos ainda”, contou Rodrigo Fernandes, que mora e também possui um comércio no edifício.

O Edifício Minas Gerais é um prédio misto, sendo residencial e comercial e a falta de luz por longo tempo traz transtornos não só aos moradores, mas também aos comerciantes. Bares, hamburgueria e hortifruti são os mais prejudicados com a falta de luz pois existem produtos que dependem exclusivamente da refrigeração. Os moradores também estão angustiados com a falta de luz por conta dos insumos de geladeira.

Já não é a primeira vez que a Light age com descaso com o Condomínio do Edifício Minas Gerais. Em Dezembro de 2021, próximo as festas de fim de ano aconteceu a mesma coisa e foram 19 horas de espera até a chegada da Light para a resolução do problema. “Já se passaram 18 horas sem energia, a falta de previsão para a resolução deixa todo mundo angustiado e ansioso. Os moradores estão sendo prejudicados e o comerciante local também. A taxa de iluminação só aumenta, mas o serviço fica cada vez mais precário”, reclamou outra moradora do prédio, que preferiu não se identificar.

Foto: divulgação