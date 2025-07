Atletas de Volta Redonda conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Hipismo

A delegação da Escola Municipal de Hipismo (EMHVR), vinculada à Fundação Beatriz Gama (FBG), e composta por 15 atletas, conquistou nove medalhas representando o estado do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro de Hipismo, realizado em Brasília entre quinta-feira (3) e domingo (6).

Na categoria preliminar, com obstáculos de 60 cm, os atletas de Volta Redonda garantiram oito medalhas. Ellysa Rocha obteve o ouro com Luna. Nathan Fagundes assegurou a prata com Appaloosa e o bronze com Luna. Bárbara de Miranda conquistou o bronze com Appaloosa, e Bernardo Brito garantiu outro bronze, desta vez com Ximbica. Isabela de Miranda também levou o bronze montando Luna.

Bernardo Brito destacou-se ainda ao conquistar duas medalhas de ouro com Vagalume e um bronze com Ximbica, qualificando-se para a final e terminando em 14º lugar geral entre 166 atletas participantes.

Na categoria principal, com obstáculos de 80 cm, o atleta Enzo Miguel brilhou ao conquistar a medalha de bronze no primeiro dia de competições, montando Appaloosa.

O treinador Yasser Pereira destacou a evolução dos alunos e o alto nível da competição. “Obtivemos excelentes resultados e representamos com orgulho a Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda, competindo com os melhores do Brasil”, afirmou.

O diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, celebrou o feito. “Após resultados expressivos no Campeonato Carioca, nossos atletas levaram o nome de Volta Redonda e do Rio de Janeiro ao cenário nacional. Isso é fruto de muito trabalho e de uma iniciativa pública que transforma vidas”, declarou.

O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou os atletas e enfatizou a relevância da conquista. “Temos muito orgulho desses jovens e da nossa Escola de Hipismo. Eles são uma inspiração para todos nós. Volta Redonda agradece por mais essa vitória”, afirmou.

Celeiro de talentos

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda, reconhecida pela Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) como a primeira escola pública do gênero no país, foi fundada em 2003 pelo prefeito Antonio Francisco Neto. Desde então, destaca-se em competições nacionais e na formação de centenas de jovens cavaleiros e amazonas.

Como participar

As aulas na EMHVR são gratuitas e destinadas a crianças e adolescentes de 8 a 16 anos. Interessados devem procurar o treinador Yasser Pereira na sede da escola, localizada na Ilha São João, de terça a quinta-feira, das 8h30 às 17h, com comprovante de residência em Volta Redonda, comprovante de matrícula escolar e documento de identidade. As vagas são limitadas, mas há lista de espera para novos alunos.

