BM: PM apreende drogas, arma e prende três suspeitos por tráfico no bairro Roberto Silveira

Uma operação do 28º Batalhão da Polícia Militar, realizada na tarde deste domingo (dia 6), resultou na apreensão de grande quantidade de drogas, uma arma de fogo e na prisão de três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa.

A ação teve início por volta das 12h50min, na Travessa José Soares, nas proximidades de um pontilhão da linha férrea, área apontada pela polícia como dominada por uma facção criminosa. Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT II), em patrulhamento de rotina, observaram movimentação suspeita entre dois homens, um deles armado, e usuários de drogas. As equipes se posicionaram em um ponto de observação encoberto pela mata e flagraram a venda de entorpecentes.

Durante a abordagem, um dos compradores foi detido portando um pino de cocaína. Os dois suspeitos flagrados na comercialização também foram presos. Em uma sacola próxima a eles, os policiais encontraram mais 17 pinos da mesma substância.

A operação se estendeu até a residência de um dos envolvidos, a poucos metros do local da abordagem. Segundo os agentes, o suspeito admitiu guardar drogas em casa e autorizou a entrada da equipe. Já no imóvel, um familiar indicou outro ponto do terreno, nos fundos da casa, onde as sacolas com entorpecentes haviam sido escondidas.

No total, foram apreendidos 733 pinos de cocaína, 39 pedras de crack, 65 trouxinhas de maconha, pinos e frascos vazios utilizados para endolação, além de uma pistola Taurus calibre 9mm com 15 munições e carregadores. Três celulares e R$ 290 também foram recolhidos.

Após perícia, a droga foi pesada, totalizando cerca de 921 gramas de cocaína, 147 gramas de maconha e 13 gramas de crack. Três homens foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Outros dois indivíduos, que estavam no local, foram ouvidos como testemunhas e liberados.

De acordo com a Polícia Militar, todos os detidos foram apresentados na 90ª DP.