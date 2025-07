Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Volta Redonda recebe visita de alunos do Colégio Cívico Militar e de crianças neurodivergentes

Para celebrar o aniversário da Corporação e encerrar a Semana de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, o 22° GBM – Volta Redonda promoveu um dia cheio de atividades para crianças e adolescentes.

Neste sábado (05.07), o 22° Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) recebeu a visita de alunos do Colégio Cívico Militar de Volta Redonda, bem como de crianças e adolescentes neurodivergentes do Instuto Alere e da Clínica Evoluir. Na ocasião foram realizadas diversas atividades onde os participantes puderam subir na parede de escalada, tirar foto utilizando EPI de incêndio, tirar foto com as viaturas e por fim subir na Plataforma Mecânica.

O evento teve como principal objetivo promover a inclusão social das crianças e adolescentes neurodivergentes e de despertar, nos alunos do Colégio Cívico Militar, o desejo de ingressar para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

A nossa missão vai muito além de realizar salvamentos e combater incêndios. Este evento foi realizado para cumprir o nosso papel social, para promover a inclusão e para despertar, nos adolescentes, o futuro bombeiro militar que um dia ingressará na Corporação. – acrescentou o Ten Cel BM Jannuzzi, Comandante do 22º GBM.