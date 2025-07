H.FOA realiza melhorias no setor de radioterapia 

Com o objetivo de garantir um atendimento cada vez mais humanizado e de qualidade à população, o Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) realizou uma parada técnica e corretiva em seu aparelho de radioterapia, além de investimento em melhorias no setor.

Há mais de 17 anos, sendo referência para dezenas de municípios da região Sul Fluminense, a ação teve caráter estratégico e preventivo, que busca evitar futuras paralisações e assegurar a continuidade dos tratamentos oncológicos oferecidos pela unidade.

De acordo com o Diretor Executivo do H.FOA, Leonardo Prado, o hospital adotou uma série de melhorias técnicas destinados à aquisição de peças, manutenção de equipamentos, capacitação de profissionais especializados e modernização do setor:

“Estamos sendo totalmente transparentes e tomando todas as medidas para que a máquina nunca mais pare pelo motivo que levou à interrupção. Investimos em apenas um ano mais de R$ 1.700.00,00, reforçamos em quatro vezes a capacidade de refrigeração do sistema, além de ajustes na impedância de energia e em outros componentes essenciais”, explicou Leonardo.

Esses investimentos refletem o comprometimento do hospital com a saúde pública, além de poder ampliar e aprimorar a qualidade, a eficiência e a segurança dos serviços prestados à população regional, reforçando a missão institucional de garantir assistência oncológica de alto padrão.

Para o presidente da FOA, Dr. Eduardo Prado, a manutenção representa mais do que uma ação técnica: é uma demonstração de compromisso com o bem-estar da população:

“Nosso foco está na segurança e na continuidade do tratamento dos pacientes. Investir em manutenção preventiva e melhorias é investir em vidas. Trabalhamos para garantir que a radioterapia funcione de forma contínua e com excelência, oferecendo à população um atendimento digno e de qualidade.”

A ação pontual e controlada, foi uma decisão pautada na ética, na responsabilidade e no absoluto respeito à vida, e compromisso com a saúde da comunidade, sempre priorizando a vida e o bem-estar dos seus pacientes.

Foto: Divulgação