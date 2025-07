Roubo de carga em Piraí termina em perseguição e tiroteio na Serra das Araras; PRF usa helicóptero nas buscas

Uma ação rápida da Polícia Rodoviária Federal (PRF) frustrou, na manhã desta segunda-feira (dia 7), um roubo de carga de cigarros da empresa Souza Cruz, ocorrido em Piraí. Um dos criminosos foi preso e ao menos quatro seguem foragidos. A carga foi recuperada, mas a operação ainda mobiliza agentes da PRF, da Polícia Militar e até um helicóptero nas buscas na região da Serra das Araras.

De acordo com a PRF, por volta das 8h30, a equipe Delta da 7ª Delegacia recebeu a informação sobre o roubo, com possibilidade de que os suspeitos acessassem a Rodovia Presidente Dutra, na pista sentido Rio. Um bloqueio foi montado na Unidade Operacional da PRF de Caiçara. Pouco tempo depois, uma caminhonete baú, com placas de São João de Meriti, se aproximou do local.

Ao avistar a barreira policial, um dos criminosos pulou do veículo em movimento e fugiu pelo matagal. Em seguida, outros dois homens armados saltaram e também correram para a mata. O motorista ainda tentou escapar pela contramão, mas abandonou a caminhonete ao perceber que seria alcançado pela viatura. Nesse momento, os criminosos escondidos dispararam contra os policiais, que revidaram. Ninguém ficou ferido na troca de tiros.

O cerco policial contou com reforço da Polícia Militar, equipes táticas da PRF e o helicóptero da Superintendência da PRF do Rio de Janeiro. Um dos suspeitos foi capturado ainda pela manhã, mas outros três que estavam na caminhonete seguem foragidos. A PRF também apura informações de que um carro teria sido utilizado no roubo dentro do município de Piraí. Esse veículo ainda não foi localizado e ao menos mais um criminoso – o condutor – está sendo procurado.

A pista de descida da Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro, ficou interditada até por volta das 11h para garantir a segurança dos motoristas durante as buscas. Apesar da liberação, os trabalhos continuam tanto pela mata quanto pela rodovia.

Durante a inspeção na caminhonete usada para o transbordo da carga, os policiais constataram que o motor do veículo pertencia a outro carro com registro de roubo em 22 de março de 2017, em São João de Meriti. Assim, além da carga de cigarros e da prisão de um suspeito, a operação também resultou na recuperação de um motor de veículo roubado.

O homem preso tem 28 anos e três anotações criminais. A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí).

Foto: Divulgação/PRF