A Prefeitura de Volta Redonda está com inscrições abertas para processo seletivo para preencher 40 vagas de estagiários bolsistas de Educação Física. Com carga horário de 30 horas semanais, os estagiários terão direito a bolsa-auxílio de R$ 1.100 e irão atuar nas atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

“Temos muitos projetos esportivos e de lazer em Volta Redonda e os estagiários vão apoiar, auxiliar os professores durante as aulas, participar do planejamento das atividades, de eventos, entre outras ações. Eles são muito importantes no dia a dia da secretaria para podermos oferecer mais esporte e saúde à nossa população”, contou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

Organizado pela Secretaria Municipal de Administração (SMA), o processo seletivo acontecerá em duas etapas, com provas objetiva e de títulos. A prova objetiva será realizada no dia 20 de novembro, às 9h, em local a ser informado no comprovante de inscrição. Serão 30 questões de Conhecimentos Específicos e a prova terá caráter classificatório.

Para participar, os interessados devem ter concluído o 2º ano ou 4º período do curso de Educação Física (Bacharelado) em instituição de nível superior, conveniada com a Prefeitura de Volta Redonda, além de estar matriculado e cursando a graduação.

Os interessados podem se inscrever até as 12h do dia 8 de novembro pelo site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico, endereço no qual também está disponível o edital do processo seletivo e outras informações. No caso de dificuldade de acesso à internet, os candidatos poderão realizar suas inscrições na Subprefeitura do Retiro, localizada na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

