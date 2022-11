Fundado em 1963, o Lar dos Velhinhos abriga cerca de 70 idosos, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. O lugar leva o cuidado e o carinho que a terceira idade necessita. E visando o conforto e zelo com os idosos, a direção do local, em parceria com a Paróquia Santa Cecília, da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, iniciou uma campanha para a arrecadação de lençóis de solteiro. As doações podem ser realizadas na secretaria paroquial ou no próprio abrigo. A ação colabora com a promoção da qualidade de vida e no resgate à dignidade da pessoa idosa.

Segundo o Pároco da Santa Cecília e Vigário Geral da Diocese, Monsenhor Alércio de Carvalho, a Igreja possui um histórico de colaboração com o Lar dos Velhinhos. “O local encontra-se na região de abrangência da Paróquia. Estamos presentes no espaço atuando nas ações religiosas e espirituais. Agradecemos a direção que abriu as portas também para esses momentos. Ficamos motivados e animados com o chamado do Senhor para colaborar com a instituição neste momento de solidariedade”, disse o Vigário Geral.

O diretor do Lar dos Velhinhos, José João Sales, reconhece todo o empenho da comunidade na campanha. “Destaco que, em outros trabalhos, a Paróquia sempre se revelou sensível, altruísta e empática com as necessidades de nossa instituição. Reforço ainda que, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Nos casos dos lençóis, bem como fraldas, materiais de higiene pessoal não é diferente”, revelou José João.

Endereços dos locais de coleta

Lar dos Velhinhos: Rua Maurílio Gomes da Silveira, 620 – Monte Castelo, Volta Redonda.

Paróquia Santa Cecília: Rua Trinta e Um-A, 50 – Vila, Volta Redonda.

Informações pelos telefones

(24) 3343-1810 ou (24) 998656344

