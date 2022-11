Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam no sábado (dia 5), na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, um homem, de 28 anos, e uma mulher, de 31, que transportavam pistolas e carregadores escondidos dentro do tanque de combustível do carro. O fato ocorreu por volta das 11h, durante ação de fiscalização no posto PRF de Caiçara.

Na ocasião, a equipe da 7ª DEL PRF abordou o veículo com placas de Curitiba/PR, tendo o casal como ocupante. Segundo os agentes, durante a abordagem foi notado nervosismo por parte dos dois e informações desencontradas sobre o motivo da viagem.

Após revista minuciosa no veículo, os policiais encontraram 45 carregadores e 15 pistolas calibre 9 mm de fabricação israelense. As armas e os carregadores estavam escondidos embalados em bexigas de borracha dentro do tanque de combustível do veículo.

Aos agentes, o indivíduo alegou que receberia R$ 4 mil para transportar as armas e carregadores de São José dos Pinhais/PR para a capital do Rio de Janeiro. Diante dos fatos, o casal foi preso, o material apreendido e a ocorrência apresentada na 94ª DP (Piraí).

Foto: Divulgação PRF