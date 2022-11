Durante o Congresso Brasileiro de Clubes, realizado no último fim de semana em Foz do Iguaçu/PR, o Clube dos Funcionários recebeu, pelo quarto ano consecutivo com a placa prata, o Título de Clube TOP 100 do Brasil. O prêmio é um reconhecimento aos clubes brasileiros que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento da comunidade e da sociedade na qual estão inseridos por meio de ações esportivas, sociais, culturais e de lazer.

O presidente do Clube, Gustavo Tramontin, comentou a importância da honraria. “É um orgulho para a família Alvigrená receber pelo quarto ano consecutivo o título de Clube Top 100 do Brasil. Esse é um reconhecimento da nossa dedicação ao longo desses 80 anos de fundação, um trabalho conjunto entre a diretoria, grande conselho e conselho deliberativo do Clube, que tem sido destaque em nossa região”, afirmou Tramontin.

A cerimônia realizada pela Confederação Nacional dos Clubes (FENACLUBES) ocorreu durante o Congresso Brasileiro de Clubes, o maior e mais importante evento de valorização dos clubes brasileiros. Com ênfase na excelência da gestão e no estímulo à integração entre as organizações clubísticas, o evento reuniu grandes nomes do cenário nacional.

Ainda no Congresso, o Clube dos Funcionários foi premiado com o “Oscar do Segmento Clubístico” na categoria “Gestão – Clube Histórico”, pelo destaque na administração e transparência em 2022, ano em que o Clube completa 80 anos de fundação. “Tivemos a honra de receber o case de sucesso na principal noite do evento. É muito gratificante ter essa visibilidade frente aos principais clubes do país. Isso nos impulsiona a sempre oferecer o melhor para os nossos associados e para toda a comunidade em que estamos inseridos”, destacou o presidente do Clube, Gustavo Tramontin.