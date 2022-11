A Mega-Sena sorteia nesta noite (dia 9) um prêmio de R$ 64 milhões para o sortudo que acwrtar as seis dezenas do concurso. Isso porque ninguém acertou a aposta máxima do concurso anterior, no sábado (dia 5), cujo prêmio era de R$ 54 milhões.

Em compensação, a quina teve 163 ganhadores e a quadra 10.787 acertadores. O concurso de hoje acontece a partir das 20h e as apostas podem ser feitas até uma hora antes, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet. Um jogo simples, com seis números, custa R$ 4,50.