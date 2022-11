Terminada as eleições nacionais, onde os mais de 150 milhões de eleitores brasileiros escolheram seus deputados, senadores, governadores e presidente, as atenções da política nacional se voltam para as próximas eleições municipais, que acontecerão em 2024. Todos que desejam se lançar candidatos a uma vaga de vereador ou prefeito, além daqueles que desejam trabalhar com campanhas eleitorais, já começam a se movimentar em busca de preparação e de conhecer mais sobre todo o processo eleitoral brasileiro.

Neste cenário, surge o projeto “Aqui Tudo É Política”, idealizado pelos especialistas em marketing e estratégia eleitoral, Jackson Vasconcelos e Higor Santos, com o objetivo de orientar, não só políticos, mas, principalmente, profissionais da área, sobre as principais tendências de comunicação política para as eleições de 2024.

“As redes sociais, por exemplo, não ganham uma campanha eleitoral, mas ajudam e muito na construção da imagem e no alcance das propostas, se o trabalho for executado com inteligência estratégica”, comentou Higor Santos.

O pontapé inicial do projeto é a palestra ‘Imersão em Estratégia e Marketing’, que acontece no dia 17 de dezembro, com credenciamento a partir das 8h, no Logic Hotel, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no link https://forms.gle/R5QhK5271GQepvau5. A taxa de inscrição é R$ 40 e inclui um café da manhã para network e o certificado digital de participação.

No encontro, Higor Santos, profissional que atua no segmento do marketing político, e Jackson Vasconcelos, estrategista político em diversas campanhas, irão compartilhar com os participantes as experiências deles com a política, e a visão de instrumento essencial para os processos de decisão em todos os campos de atuação das pessoas. “Com o tempo cada vez mais curto das campanhas, é indispensável saber utilizar os recursos disponíveis com estratégia e velocidade”, explicou Jackson Vasconcelos.

O projeto “Aqui Tudo É Política” é voltado para estudantes e profissionais de comunicação e quem tenha curiosidade e interesse sobre como a política pode ser trabalhada pelas diversas técnicas disponíveis, sendo disseminada como instrumento de trabalho e solução pacífica dos conflitos de qualquer natureza.

SERVIÇO

Palestra: “Imersão em Estratégia e Marketing’

Data: 17/12/2022

Horário: 8h – Credenciamento e Café da Manhã | 9h – Início da Palestra

Local: Logic Hotel – Av. 17 de Julho, 95 – Aterrado, Volta Redonda

Contato: (21) 99555-1237 (Telefone e WhatsApp)

Taxa de Inscrição: R$ 40

Inscrições: https://forms.gle/R5QhK5271GQepvau5

PALESTRANTES

Jackson Vasconcelos: Estrategista político. Formado em Ciências Econômicas na Universidade Católica de Brasília e Ciência Política na UNB. Fez curso de Extensão Universitária na UNB: Introdução ao Pensamento Político Brasileiro.

Atuou como agente público de diversos órgãos, como Câmara Federal, INSS, Banco do Brasil e ministérios. Desde 1999 é diretor da empresa Estratégia & Consultoria, com o objetivo de profissionalizar a relação com a política. A partir de 1999, coordenou várias campanhas para funções de Estado (vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e governadores) e para a presidência de outras organizações, como clubes de futebol e OAB, entre outras.

Higor Santos: Profissional de Comunicação e Marketing com mais de 25 anos de experiência. Sócio da agência de publicidade e propaganda Dub Marketing.

Especialista em marketing digital e produção audiovisual, atua com comunicação e marketing político e eleitoral há mais de 10 anos. Coordenou campanhas de prefeitos, vereadores e deputados em todo o Sul Fluminense e Rio de Janeiro.

Foto: divulgação