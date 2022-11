A Prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria de Esporte e Lazer, promove, neste sábado (dia 12), a caminhada “Novembro Azul”, contra o câncer de próstata. O evento acontece a partir das 8h30, com saída da Praça do Skate, na Beira Rio, em direção à Praça Nilo Peçanha, ambas no Centro. Em seguida, várias atividades vão ocorrer na área central, com foco na prevenção contra a doença que ataca a população do sexo masculino.

As ações serão encabeçadas pela Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB). A instituição de ensino levará uma grande estrutura para o local, junto com alunos, professores e coordenadores dos cursos. Quem visitar os estandes do UGB terá acesso a diversos serviços gratuitos oferecidos à população nas áreas de Nutrição, Psicologia, Biomedicina e Educação Física. Dentre os principais serviços estão avaliação antropométrica, orientações nutricionais, cálculo de IMC, orientação sobre exercícios físicos, verificação de tipagem sanguínea e pressão arterial, entre outros.

O secretário de Esporte e Lazer, Juliano Barbosa, frisou sobre à importância de um evento como este para a qualidade de vida da população. “Hoje, a cidade está em festa para levar aos barrenses a relevância desse movimento. E, dentro da conjuntura de prevenção, está a prática esportiva. Primamos por isso destacando as diferentes atividades em diversas áreas de lazer de Barra do Piraí. Conclamamos os homens a agir contra o mal que é o sedentarismo, um dos causadores do câncer de próstata”, aponta o chefe da pasta.

Para o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, atividades como esta estão inseridas no calendário para que a população não seja “meramente uma espectadora, mas que possa participar ativamente do processo de combate ao câncer”. “Fizemos algo semelhante no mês passado contra o câncer de mama, no ‘Outubro Rosa’. Agora, vamos conscientizar os homens contra este terrível mal que lhes acomete. Temos que combater o preconceito e aprender mais sobre como evitar que esta doença venha a adoecer e mutilar mais pessoas. E isso só acontece com a prevenção e conhecimento”, acredita Mario.