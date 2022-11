A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta sexta (dia 11), um homem de 34 anos com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, no quilômetro 233 da Dutra, no Posto Caiçara, em Piraí. A ação aconteceu durante a Operação Proclamação da República 2022.

Os agentes abordaram um veículo com placas de Jundiai (SP), com um casal. Ao ser realizada consulta aos sistemas disponíveis, foi constatado o mandado de prisão em aberto, expedido em 31/10/2018 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com vaidade até 13/07/2024, decretando a prisão definitiva do indivíduo.

Foi dada voz de prisão ao homem e a ocorrência apresentada na 94ª Delegacia de Polícia de Piraí.