Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.538 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (dia 12), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e passa a ter um valor estimado em R$ 10 milhões para o sorteio.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 15 – 19 – 20 – 33 – 52.

Apesar de não haver ganhador no prêmio principal, 45 apostas acertaram a quina e levam R$ 58.352,66 cada. Outros 4.693 apostadores acertaram a quadra e ganharão R$ 799,32 cada um.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado às 20h de quarta-feira (dia 16) e as apostas podem ser feitas até uma hora antes, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet. Um jogo simples custa R$ 4,50.

Foto: Agência Brasil