Um homem, de 38 anos, foi preso no domingo (dia 13), por suspeita de agredir a esposa, de 39 anos, e o filho, de idade não informada, em Resende. O crime teria ocorrido na residência da família, que fica na Rua Jardim Botânico, no bairro Mirante da Serra. Foi o filho quem denunciou as agressões e ameaças feitas pelo pai, diretamente no Posto da Polícia Militar (PPC) do bairro Cidade Alegria. Segundo ele, o agressor estava embriagado.

Aos policiais, a mulher contou que foi empurrada e teve o seu celular arrancado à força pelo marido. Além disso, a vítima ainda disse ter sofrido ameaças e agressões verbais. Já o filho informou que foi agredido com um tapa no rosto.

A família foi encaminhada à 89ª DP (Resende) e, posteriormente, mãe e filho foram levados para o Hospital de Emergência, onde receberam atendimento médico. Já o homem foi autuado por lesão corporal, injúria e ameaça, e ficará à disposição da Justiça.