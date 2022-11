A Polícia Militar prendeu na noite de domingo (dia 13) um homem, de 52 anos, suspeito de agredir a mulher, de 44, em Barra Mansa. O fato ocorreu na casa da família, que fica na Rua Antônio Graciano da Rocha, no bairro Vila Maria.

De acordo com os PMs, o homem estava embriagado, sentado no chão de um dos quartos e começou a agredir a esposa quando ela tentava ajudá-lo a se levantar. Segundo as denúncias, a vítima foi empurrada e agredida com um soco no peito. A filha do casal, uma adolescente de 16 anos, também foi agredida ao tentar socorrer a mãe.

As duas foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para a Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa. Já o agressor foi conduzido à 90ª DP e ficará à disposição da Justiça.