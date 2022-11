Um acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (dia 15), feriado da Proclamação da República, na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O acidente ocorreu por volta das 13h40, na altura do km 324 da pista sentido Rio.

No local, agentes da Polícia Rodoviária Federal constataram que o condutor de uma Chevrolet/Spin perdeu o controle do veículo após fazer uma curva, vindo a colidir contra a defensa do canteiro central e depois contra a mureta central, onde ficou imobilizado no acostamento. De acordo com a PRF, chovia no momento do acidente.

Felizmente, ninguém se feriu e também não houve congestionamento no trânsito. O condutor foi orientado pelos policiais a preencher DAT (Declaração de Acidente de Trânsito) pela internet.

Foto: Divulgação PRF