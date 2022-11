A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação e da Fundação Cultura, realizou na manhã desta terça-feira (dia 15), o desfile cívico em comemoração aos 190 anos do município, celebrado em 03 de outubro, e também aos 133 anos da Proclamação da República do Brasil. O evento ocorreu na Avenida Joaquim Leite, no Centro, e reuniu em torno de 7,5 mil pessoas, entre participantes e espectadores.

O prefeito Rodrigo Drable, acompanhado da família, da vice-prefeita, Fátima Lima, e de secretários da administração municipal, abriu oficialmente o desfile. “Agradeço a todos que vieram abrilhantar o desfile e também prestar esta homenagem aos nossos alunos”, declarou.

Prestigiaram a cerimônia, os prefeitos de Porto Real Alexandre Serfiotis e de Itatiaia Irineu Nogueira, o deputado estadual Jari Oliveira, de Volta Redonda, vereadores de Barra Mansa e presidentes de entidades.

Quem acompanhou com grande entusiasmo o desfile foi a avó do prefeito. Aos 87 anos, Dona Dione Ignez Chiesse Drable, disse da sua satisfação em viver mais este momento importante na vida da cidade. “Estar aqui é muito bom, pois prestigio simultaneamente Barra Mansa e o meu neto. Este evento me traz boas recordações, de quando na função de primeira dama eu acompanhava o meu marido, o então prefeito Marcello Drable, nesta festa do nosso município”, destacou.

A coordenadora do Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), Sônia Coutinho, de 77 anos de idade e 54 de profissão, fez questão de acompanhar os alunos durante o desfile. “Tenho um grande orgulho de participar ativamente da vida da nossa querida Barra Mansa”.

Desfile pauta inovação tecnológica, sustentabilidade e solidariedade

Os alunos das 52 escolas das redes municipal e particular de ensino participantes do evento pautaram durante o desfile cívico “A Barra Mansa que queremos”, abordando temas, como a inovação tecnológica e a sustentabilidade ambiental, social e econômica.

A fanfarra da ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras), assim como a fanfarra dos ex-alunos da instituição participaram do evento como convidados especiais. Desfilaram ainda integrantes do grupo Abadá Capoeira, Clube dos Desbravadores e Amigos de Barra Mansa de Direção Automobilística.

Todo o desfile teve o acompanhamento musical da Banda Sinfônica do Projeto Música nas Escolas.

População aprova o desfile- A manhã ensolarada do feriado da Proclamação da República não atrapalhou o desfile cívico. Ao contrário, foi um estímulo ao público, segundo a avaliação da contadora Camila Andrade, de 31 anos. “Sempre gostei muito de assistir aos desfiles e a temperatura agradável foi um fator essencial para trazer as pessoas a esta festa organizada, rápida e confortável”.

A aposentada Rosália Silva Carvalho, de 65 anos, moradora do bairro Santa Izabel, trouxe a neta Manuelle, de 9 anos, que estuda na Escola Municipal Vereador Alderando Casalli Marques para participar do desfile. “Mesmo que ela não fosse desfilar eu não perderia este evento. Acompanho os desfiles desde que era jovem e este ano os organizadores capricharam muito, foi excelente”.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, destacou que o desfile desperta nos espectadores e participantes o sentimento de pertencimento à cidade. “É um momento máximo, onde a população se vê e participa ao mesmo tempo”, concluiu.

Foto: Felipe Vieira