A Caixa Econômica Federal abre nesta quarta-feira (dia 16) as apostas para a Mega da Virada. O prêmio principal do sorteio para quem acertar as seis dezenas está estimado em R$ 450 milhões, o maior da história do concurso.

Cabe lembrar que, diferente da Mega-Sena tradicional, o valor não é acumulativo. Ou seja, caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem a quina.

Para jogar na Mega da Virada, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante ou deixar que o sistema escolha as dezenas, por meio da Surpresinha. O valor do jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Além das lotéricas, as apostas também podem ser feitas pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para dispositivos Android e iOS, ou pelo Portal Loterias Caixa.

O sorteio acontece no dia 31 de dezembro.

Foto: Agência Brasil