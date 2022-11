A estreia do Volta Redonda no Campeonato Carioca 2023 será longe da sua torcida. No Conselho Arbitral realizado no último dia 11, o Esquadrão de Aço conheceu a sua tabela no Estadual. A estreia tricolor será diante do Nova Iguaçu, no estádio Laranjão, no dia 14 ou 15 de janeiro. O Botafogo será o adversário da segunda rodada, marcada para o Raulino de Oliveira.

Durante a reunião na Federação, também ficou decidida a manutenção do regulamento deste ano. Desta forma, a primeira fase terá 11 rodadas, com as equipes jogando entre si em turno único. O primeiro lugar é o campeão da Taça Guanabara e os quatro melhores colocados se classificam para as semifinais do Estadual.

Do 5º ao 8º lugar se classificarão para as semifinais da Taça Rio. O último colocado será rebaixado para a Série A2 do Campeonato Carioca.

“Apesar da equipe estar de férias, estamos trabalhando diariamente pensando em um planejamento para fazermos um grande Estadual, para que o Voltaço volte a brigar entre os primeiros colocados, que é o lugar que o clube tem que ficar. A montagem do elenco está encaminhando, com algumas negociações bem avançadas e, em breve, estaremos anunciando algumas permanências e chegadas”, destacou o presidente Flávio Horta.

Adversário da estreia, o Nova Iguaçu apresentou na quarta-feira (dia 16) o elenco para a temporada 2023. Mantido no comando técnico da equipe, o técnico Carlos Vitor terá à disposição um plantel renovado, repleto de peças. Ao todo, foram realizadas 11 contratações. Entre os remanescentes estão os nomes como os zagueiros Matheus Alves, Gabriel Pinheiro e Nathan, os laterais Bolt e Léo Fernandes, os volantes Paulo Henrique e Gustavo e os atacantes Ewerton, Zé Flores, Gabriel Gomes e Andrey, que retorna de empréstimo ao Fortaleza (CE).

Confira a tabela de jogos do Voltaço no Campeonato Carioca 2023:

Nova Iguaçu x Volta Redonda

Volta Redonda x Botafogo

Volta Redonda x Audax

Volta Redonda x Resende

Vasco x Volta Redonda

Volta Redonda x Fluminense

Portuguesa x Volta Redonda

Volta Redonda x Flamengo

Bangu x Volta Redonda

Madureira x Volta Redonda

Boavista x Volta Redonda

Os dias e locais das partidas ainda não foram definidos

Foto: divulgação PMVR