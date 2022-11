A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta (dia 18), a segunda fase da operação Arcanjo IV, com o objetivo de reprimir o compartilhamento e a posse de mídias com conteúdo de abuso sexual infantil.

Na ação de hoje, os policiais federais cumpriram um mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara Federal de Niterói, em face do investigado na primeira fase da operação, deflagrada há duas semanas, no dia 04/11.

As análises e diligências foram realizadas integralmente pelo Núcleo de Repressão ao Abuso Sexual Infantojuvenil, que segue apurando a possível prática de abuso sexual infantil, art. 217-A do Código Penal, além de já ter comprovado os crimes de compartilhamento e posse de imagens e vídeos com pornografia infantil, art. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Caso seja condenado, o homem pode pegar *pena máxima de 25 anos.

O pedido de prisão preventiva e seu deferimento foram baseados extensivamente na qualidade das provas identificadas ao longo das investigações e durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na deflagração da primeira fase da Arcanjo IV.

O nome da operação se inspirou em São Gabriel Arcanjo, considerado por diversas religiões como o Anjo protetor das crianças.