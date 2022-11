Com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das obras realizadas no município, o prefeito Alexandre Serfiotis, junto ao secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva (Silvinho), realizou uma série de vistorias na quinta (dia 17).

O primeiro lugar visitado foi o canteiro de obras da nova creche do bairro Jardim Real, obra realizada em convênio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. No local, já foi realizada a construção do primeiro andar e, atualmente, são preparadas as colunas para implantação da alvenaria do segundo pavimento.

Na sequência, a vistoria ocorreu na construção da creche do bairro Village, local que além de atender a educação infantil, possibilitará a abertura de uma Escola Técnica no Município. O secretário Silvinho, explica que a próxima etapa desta obra será a construção da laje e o reboco da alvenaria.

“Essa construção acontece através de uma emenda parlamentar destinada pelo Serfiotis enquanto Deputado Federal. Assim que concluída, a unidade receberá os alunos da atual Creche Waldir Roberto da Conceição, e antiga estrutura, irá atender a formação profissional de jovens e adultos”, esclarece o secretário.

O último lugar visitado foi a Rua de acesso ao CEI Maria de Lourdes, onde foram iniciadas a pavimentação asfáltica. As obras também acontecem através do convênio com o Estado. “A Educação Infantil é essencial para que a criança tenha um convívio social, além do núcleo familiar. Por meio desses investimentos, queremos beneficiar toda a comunidade escolar, onde os pais vão ter a certeza que seus filhos estão em um local seguro e que proporciona um ensino de qualidade”, finaliza Serfiotis.