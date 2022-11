Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, nesta sexta-feira (dia 18), um homem pelo crime de homicídio qualificado. Ele foi capturado no Centro de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, após cruzamento de dados de inteligência e monitoramento.

De acordo com as investigações, o autor teria assassinado um jovem junto com dois comparsas. O crime ocorreu no mesmo município. O acusado já era objeto de investigação na especializada por tráfico de drogas. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.

Após o cumprimento das formalidades de praxe, o criminoso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.