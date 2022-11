A Polícia Federal cumpriu, na tarde desta segunda-feira (dia 21), um mandado de prisão preventiva, expedido pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em desfavor de um angolano acusado de diversas fraudes contra a Caixa Econômica federal. A prisão do estrangeiro, de 44 anos, ocorreu no bairro de Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro, e contou com o apoio do Setor de Benefícios do Ministério da Economia (SEB/ME).

A ação é desdobramento de operação deflagrada em abril de 2020, em razão de fraudes cometidas para a consecução de saques e transferências junto à CAIXA, lesando os particulares e a instituição bancária. Além disso, também foram identificadas fraudes contra o auxílio emergencial.

O preso chegou a receber cerca de R$ 30 mil por mês em prejuízo da Caixa e dos seus clientes, enquanto participava do esquema criminoso.

Até o momento, as investigações indicam prejuízo estimado em mais de R$ 1,5 milhão e centenas de vítimas. Foram apreendidos com o preso diversos cartões bancários, dois celulares e um veículo de luxo avaliado em cerca de R$ 200 mil.

O preso foi conduzido à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para formalidades decorrentes da prisão judiciária e será encaminhado ao sistema prisional fluminense.

Foto: Divulgação PF