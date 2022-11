Os consumidores que comparem a partir de R$ 50 nas lojas participantes da campanha “Natal Família – Seu Natal Muito Mais Premiado” já podem retirar o cupom e concorrerem semanalmente a vales-compra com valores de R$ 500 e R$ 1.000, sendo 50 prêmios ao todo. Após receber os cupons, é preciso entrar no site www.natalfamilia.com.br, cadastrar seus dados uma única vez e depois apenas os códigos de cupons recebidos para concorrer a sorteios semanais.

O regulamento e a relação das lojas participantes pode ser encontrado também no site da campanha. Cada loja participante recebeu um kit com mil cupons, um adesivo e um cartaz. A campanha começa no dia 26 de novembro e vai até 24 de dezembro de 2022. O Natal Família é uma realização da CDL-VR, com patrocínio do Sicoob, Transporte Generoso e Supermercados Empório Brasil. Os sorteios vão ser realizados uma vez por semana, na CDL, às 16 horas.

O presidente da CDL Volta Redonda, Gilson de Castro, falou sobre a importância também das lojas participantes incentivarem seus clientes a comprarem, divulgando a campanha “Natal Família” em suas redes sociais, e-mail marketing e outras plataformas digitais, como nos grupos de mensagens, entre eles, o whatsapp.

“Para que a campanha seja mais uma vez um grande sucesso, é necessário que as empresas que participam também promovam esse engajamento com seus clientes, aproveitem para fidelizar, ajudem a divulgar, porque, assim alcançaremos ainda mais consumidores. Nós, da CDL, também vamos divulgar em nossas redes sociais, junto à imprensa local, seja com notícias e também por meio de propaganda em diversos veículos de comunicação. Juntos, nossa campanha vai tomar ainda mais fôlego”, explicou.

Ele ressaltou que, além de prestigiar os consumidores, as lojas participantes da campanha também serão beneficiadas, uma vez que o valor sorteado será para compras nesses estabelecimentos, conforme a lista divulgada no site do “Natal Família”.

“Assim, o valor investido nos prêmios vai para o comércio que participa da campanha, que acredita na ação e que sabe da importância dessa iniciativa e do diferencial de oferecer algo a mais a seus clientes, que podem tentar a sorte”, comentou.

Gilson ainda destacou que o comércio de bens, serviços e gastronomia está bem otimista com o Natal este ano, porque as pesquisas apontam um crescimento de pelo menos 10% nas vendas em relação a dezembro do ano passado, com um tíquete médio de gastos por presente em torno de R$ 200,00. “Para prestigiar os consumidores que valorizam o comércio da nossa cidade, optamos por sortear 50 vales-compra, com valores de R$ 500,00 a R$ 1.000,00, dando mais chances de mais pessoas serem contempladas”, afirmou.

CONFIRA OS DIAS DOS SORTEIO

• Dia 13/12

09 vales-compra de R$ 500,00 e 01 vale-compra de R$ 1.000,00

• Dia 13/12

09 vales-compra de R$ 500,00 e 01 vale-compra de R$ 1.000,00

• Dia 20/12

09 vales-compra de R$ 500,00 e 01 vale-compra de R$ 1.000,00

• Dia 27/12

10 vales-compra de R$ 500,00 e 10 vale-compra de R$ 1.000,00