A região sul fluminense poderá aproveitar a Copa do Mundo de 2022 com diversos atrativos e novidades em Barra Mansa. Com apoio da Prefeitura Municipal, a Fundação Cultura (FCBM) irá promover, nos dias 24, 26, 27 e 28 de novembro, o evento “Sua Copa é na Fazenda da Posse”. Os dias de atração vão contar com diversos shows, área para as crianças, food trucks, cervejas artesanais e um telão para acompanhar os jogos e aproveitar com a família e amigos. A Fazenda da Posse é localizada no bairro Barbará e o evento é livre para todos os públicos, com entrada franca.

De acordo com o empresário Igor Rocha, um dos produtores do evento, a estimativa é que circulem cerca de cinco mil pessoas pelo local. “Além de ser um lugar representativo para a história da cidade, a Fazenda da Posse tem um espaço especial para sediar eventos de grande porte. Estamos preparando uma megaestrutura com a proposta de receber pessoas de todas as idades, famílias, grupos de amigos e todos que quiserem torcer pelo Brasil e assistir aos demais jogos da competição”, afirmou o produtor.

O presidente da Fundação Cultura de Barra Mansa, Marcelo Bravo, elogiou a programação e convidou toda a população para aproveitar os jogos no local. “Identificamos um potencial muito grande para a atração de turismo regional para o nosso município a partir desses eventos. Além de um cartão postal, a Fazenda da Posse é apresentada como um local adequado que proporciona lazer, diversão e contemplação do patrimônio cultural da nossa cidade ” concluiu.

Confira a programação:

24/11 – Quinta-feira – 13h

16h – Brasil x Servia

18h – Figurótico

DJ Gustavo Peixoto

26/11 – Sábado – 12h

16h – Silvio Nogueira

21h – Classika (Hollywood and Classics)

27/11 – Domingo – 12h

16h – Tottem

19h – Love Myself

28/11 – Segunda-feira – 12h

13h – Brasil x Suíça

15h – Petriz

DJ Gustavo Peixoto