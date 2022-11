A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e o Segurança Presente, dentro da operação “VR em Ordem”, removeram ao Depósito Público Municipal oito veículos irregulares e flagraram uma motociclista alcoolizada, que foi presa pela 93ª DP (Delegacia de Polícia) por receptação e embriaguez ao volante. As ações integradas ocorreram entre os dias 16 e 20 de novembro.

Os oito veículos – cinco automóveis e três motocicletas – foram removidos ao depósito por irregularidades como: estacionar bloqueando garagens, após denúncias feitas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp); falta de documentação; abandonar o veículo em via pública após acidente de trânsito; dirigir sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); conduzir veículos sem placas; e dirigir veículo com sinais de embriaguez.

No sábado (19), agentes da GMVR estavam em patrulhamento pela Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac, quando avistaram a Honda vermelha esbarrar em um carro parado e a condutora cair na via. Ao se aproximarem para ajudar, os agentes perceberam que a condutora, de 33 anos, moradora do bairro Niterói, mostrava claros sinais de embriaguez, como hálito etílico e andar cambaleante.

Ela foi encaminhada ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Dorândia, onde o exame de etilômetro constatou a alcoolemia em 1,01mg/L. Após uma pesquisa, os guardas ainda descobriram que a placa da moto pertence a outro veículo, mostrando indícios de crime. A condutora foi levada à 93ª DP, onde ficou presa por embriaguez ao volante e receptação. A moto também foi levada à delegacia.

“As operações de fiscalização vão continuar por tempo indeterminado e em todos os bairros da cidade. Parabéns ao inspetor Mendes e ao guarda Thiago, que agiram de forma correta e ágil”, afirmou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Fotos cedidas pela GMVR – Secom/PMVR