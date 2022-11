A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Governo e seu Departamento de Defesa Civil, lançou o Plano Verão 2022/2023, um planejamento preventivo aos efeitos adversos das fortes chuvas. A medida é uma ação conjunta com as secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, Saúde, Serviços Públicos, Meio Ambiente, e outros setores com foco na preparação de equipes e prevenção para as chuvas de verão, além de informar como as pessoas podem se prevenir de possíveis desastres.

O plano visa ainda discutir as ações emergenciais a serem desempenhadas em situações de emergência provocadas por chuvas intensas, mas também traçar as estratégias de prevenção com apoio dos diversos órgãos.

A Defesa Civil alerta ainda que em caso de emergência os moradores podem se informar sobre pontos de alagamentos e registrar ocorrências, 24 horas por dia, por meio do cel.: (24) 99968-3826 e o 199, além do telefone (24) 3356-6746 de atendimento no horário comercial – (segunda a sexta-feira das 8 às 17). É importante frisar que a Defesa Civil atua periodicamente em todos os bairros, realizando trabalhos de prevenção em áreas de risco, a fim de prevenir ocupações em áreas improprias e possíveis transtornos característicos de períodos chuvosos.

O órgão conta ainda com envio de alertas. Para receber os avisos à população deve fazer o cadastro via SMS (mensagem de texto) para o número (40199).

Como se cadastrar? Envie um SMS para o número 40199 com o CEP da sua residência. Você receberá logo em seguida, a confirmação do cadastro no sistema de alerta (Cadastro realizado com sucesso). O seu celular está apto a receber alertas e recomendações da Defesa Civil).

O serviço fornece alertas antecipados para que a população possa, em tempo suficiente, evitar ou reduzir os riscos e se preparar para uma resposta mais efetiva.

“É muito importante que toda a comunidade tenha conhecimento dessa questão e faça um cadastro para que possamos prestar um serviço com ainda mais qualidade”, disse o coordenador da Defesa Civil do município, Dickson Widmann.

Foto: Divulgação