A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, está se preparando para fomentar a economia do município neste final de ano. Em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e a Associação Comercial Industrial e Agropastoril (Aciap), a secretaria está organizando ações especiais de Black Friday e Natal.

De acordo com o secretário da Pasta, Bruno Paciello, neste ano as atividades sofreram algumas alterações para atender a demanda do comércio. “Nós buscamos entender as necessidades dos nossos comerciantes, para impulsionar as vendas e assim fomentar a economia de Barra Mansa, que tem o comércio de rua muito forte. Dessa forma avaliamos que o ‘Sabadão de Compras’ é mais vantajoso, mas não abandonamos o projeto do ‘Domingão de Compras’ – esse modelo de sucesso está sendo aplicado nos bairros, para assim movimentar a economia de forma geral”, declarou Paciello.

Como uma forma de abertura das ações, no próximo dia 26 acontecerá o ‘Sabadão de Compras: Especial Black Friday’. “Essa é uma data que já entrou para o calendário do nosso comércio. Neste ano será no dia 25, então as entidades se reuniram com os empresários para estender os descontos até o sábado, dia 26, que terá o horário de funcionamento ampliado e outras ações com o intuito de fomentar as vendas”, pontuou o secretário.

Paciello lembrou ainda que para as ações do ‘Sabadão de Compras’, que vão ocorrer em todos os sábados de dezembro, não haverá o fechamento das avenidas centrais da cidade. “Como disse, nós vamos atender a demanda dos comerciantes e não fecharemos a avenida. O trânsito funcionará normalmente, mas com o benefício do estacionamento na faixa da direita da Avenida Joaquim Leite. Além disso, para o entretenimento do público teremos food trucks e outras atrações na Praça da Liberdade”, detalhou o secretário.

Domingão de Compras

Já com relação ao ‘Domingão de Compras’, a próxima edição do evento já tem data e local marcados. O evento ocorrerá no bairro Vista Alegre, no dia 11 de dezembro. “Este é um dos bairros mais populosos de Barra Mansa. Em setembro nós levamos o evento para a localidade e foi um tremendo sucesso, todos os moradores e comerciantes daquela região abraçaram o projeto e diante disso veio a demanda da realização de outro antes do natal”, disse Paciello, informando que mais novidades sobre o evento serão divulgadas em breve.

“Estamos organizando este evento da Vista Alegre e daqui a alguns dias nós já teremos todo o planejamento com relação a atrações, localização, horário e funcionamento do trânsito para divulgar à população”, concluiu o secretário.