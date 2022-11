Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram, nesta quarta-feira (dia 23), um passageiro com drogas na bagagem em um ônibus que passava pela Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A abordagem ocorreu durante ação de fiscalização de combate ao crime realizada por equipes do Grupo de Policiamento Tático (GPT) da 7ª DEL PRF e do Grupo de Operação com Cães (GOC/RJ), no posto PRF de Caiçara.

Na ocasião, a equipe abordou um ônibus da Viação Águia Branca, linha SP x RJ. Foi o cão farejador quem sinalizou haver algo ilícito em uma das malas. Questionado, o passageiro responsável pela bagagem informou ser usuário de maconha e, ao ser feita revista no interior da mochila, foram encontrados pequenos tabletes da droga e papel para consumo do entorpecente. O indivíduo alegou que a droga seria para seu uso recreativo.

Diante dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do indivíduo, sendo o material apreendido para posterior destruição. O passageiro foi liberado para seguir viagem.

Foto: Divulgação PRF