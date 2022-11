Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta quinta-feira (dia 24), um homem acusado de tentativa de homicídio qualificado contra policiais militares. Ele foi capturado no bairro de Cantagalo, em Três Rios, após cruzamento de dados de inteligência.

Segundo as investigações, o acusado, no mês de abril, atentou contra vida de policiais militares que foram até a localidade do Vale dos Barões, com intuito de coibir o tráfico naquela região. Contra ele foi cumprido mandado de prisão.

Após as formalidades de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.