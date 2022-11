O Município de Piraí participou do 13º prêmio ANEPREM de boas práticas de gestão previdenciária, considerado o oscar da previdência! – na categoria médio porte que é de 2001 à 5.000 segurados, e conquistou o 5º lugar a nível nacional, um legado enorme para a nossa administração.

O Prefeito de Piraí, Dr. Ricardo campos passos, foi representado pelo secretário de administração do Município de Piraí e gestor do fundo de previdência social Dr. Daniel miceli de freitas e o assessor jurídico do fpsmp Dr. Ronato ignácio da silva.

O Brasil tem 2.153 entes de regime próprio de previdência entre Estados e Municípios, na região sudeste são 558 – Rpps, sendo no Estado do Rio de Janeiro 80 – rpps dos 92 municípios.

Para o Fundo de previdência do Município de Piraí receber o prêmio de boas práticas de gestão previdenciária é de extrema importância, pois é o prenúncio que o Rpps está no caminho certo, com a responsabilidade social e gestão dos recursos dos servidores para garantir sua aposentadoria e a seus dependentes pensão por morte.

O Município de Piraí, também no ano de 2022, obteve a certificação do pró-gestão rpps nível 1, “programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes próprios de previdência social da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios”, instituído pela portaria mps no 185/2015, estando entre os 12 municípios no Estado do rio de janeiro que tem a certificação.

O Prefeito de Piraí e o Gestor do RPPS, parabeniza todo o corpo técnico do RPPS pelo empenho de cumprir todas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Os servidores que atuam no RPPS de Piraí, no Comitê de Investimento e Conselho Municipal de Previdência, vem passando por processo de treinamento e aprimoramento para manterem permanentemente atualizados, compartilhando e difundindo fatos relevantes e contribuindo com a disseminação da cultura previdenciária, de modo a salvaguardar o interesse primário do FPSMP, objetando a construção de um RPPS mais eficiente e eficaz para os servidores públicos.

Foto: Divulgação