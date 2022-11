A Polícia Militar apreendeu, na tarde de quinta (dia 24), mais de 10 kg de drogas que estavam em uma residência no bairro Nova são Luiz, em Volta Redonda.

Os agentes chegaram ao local após denúncia de que havia entorpecentes no local e que seriam distribuídos em Volta Redonda. No local foram encontrados tabletes de maconha e outras drogas. Segundo informações, o material pertence a um homem que está preso, mas que teria uma mulher atuando por ele no tráfico. A PM deve divulgar informações a respeito ao longo do dia de hoje.

Foto: Polícia Militar