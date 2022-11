A Polícia Federal prendeu em flagrante, no início da manhã deste sábado (dia 26), dois homens que transportavam 84 pistolas na rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí.

O armamento estava oculto na bagagem dos dois homens, que saíram de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. As pistolas, que se encontravam com a numeração raspada, foram localizadas durante fiscalização realizada por policiais lotados na Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ).

De acordo com o apurado até o momento, as armas seriam destinadas à facção criminosa que controla o tráfico de drogas na comunidade da Nova Holanda, localizada no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

Os presos foram conduzidos à Superintendência Regional da PF no Rio para a formalização do auto de prisão em flagrante e responderão pelo crime de porte ilegal de armas de fogo, cuja pena pode chegar a seis anos de prisão.

Foto: Divulgação PF