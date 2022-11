Durante ação de fiscalização de combate ao crime no posto de Caiçara, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram, na noite de sexta-feira (dia 25), um motorista transportando placas veiculares sem a devida documentação.

O fato ocorreu após a equipe abordar o Nissan, com placas de Belo Horizonte, pertencente à uma locadora de veículos e tendo como ocupantes quatro indivíduos (o condutor de 34 anos, uma mulher de 25 e dois homens de 25 e 48 anos). Segundo a PRF, durante a abordagem, o condutor informou que estava dando carona através de um aplicativo (Blablacar). Ao ser realizada revista no interior do veículo foram encontradas 33 placas veiculares padrão Mercosul sem números e sem nota fiscal.

Aos agentes, o homem alegou ser representante comercial, mas não apresentou qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício ou como representante de alguma empresa, nem as notas fiscais do produto transportado. Também disse aos policiais que as placas seriam de amostras, sem código QRCode, mas algumas placas possuíam o referido código e sem a inscrição de amostra.

Diante dos fatos, os indivíduos juntamente com as placas apreendidas foram encaminhados à 94ª DP (Piraí) para os procedimentos legais cabíveis.

Foto: Divulgação PRF