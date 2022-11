Um veículo capotou na manhã desta terça (dia 29), na altura do quilômetro 274 da Dutra, em Barra Mansa.

A equipe da 7ª Delegacia da PRF apurou que a motorista perdeu o controle do carro, que também colidiu com o caminhão que vinha logo atrás do veículo. Ela foi socorrida com ferimentos para a Santa Casa de Barra Mansa. O motorista do caminhão nada sofreu.

Foto: PRF