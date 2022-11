A Prefeitura de Porto Real realizou, na segunda (dia 28), a entrega de certificados aos participantes dos serviços de convivência da Banda Municipal e Vem Dançar Comigo. O evento aconteceu na na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH) e contou com a presença do prefeito Alexandre Serfiotis.

O objetivo foi homenagear a participação dos usuários em duas competições em que foram premiados, sendo o 1º lugar no Festival Regional Tons da Dança, na vertente danças urbanas, disputado pelo grupo de Vem Dançar Comigo no último dia 20, em Barra Mansa. Já no dia 5 de novembro, a Banda Municipal foi vice-campeã do Campeonato Nacional de Banda, disputado na cidade de Lorena, em São Paulo.

Durante a entrega, a secretária da Assistência Social, Valéria Sá, também parabenizou a Banda que completou 22 anos de sua fundação. “A banda esteve presente em grandes momentos da construção do município, levando diversão e sendo fundamental no desenvolvimento de jovens”, declarou Valéria.

Na sequência, Serfiotis também entregou um certificado ao Maestro Flávio e aos professores Elielton Nascimento (Pupu) e Fabrício Silva, pelos trabalhos desenvolvidos à frente dos programas sociais. “Temos sempre que parabenizar e evidenciar os talentos do nosso município, dando a eles a chance de conquistarem seus sonhos. Além disso, junto a Assistência Social buscamos a profissionalização dos participantes dos Serviços, a exemplo dos professores Fabrício e Pupu que já foram alunos do Vem Dançar”, disse Serfiotis.