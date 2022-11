A partir desta quinta-feira, dia 1º de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda vai promover uma série de ações para marcar o Dia Internacional da Luta contra a Aids. A campanha nacional “Dezembro Vermelho” é uma forma de gerar mobilização na luta contra o vírus HIV e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Nesta quinta-feira, todas as 46 unidades básicas de saúde e da família (UBS e UBSF) e o Centro de Doenças Infecciosas (CDI) vão oferecer o teste rápido para o HIV, das 8h às 16h. O CDI funciona na Rua Dionéia Andrade Faria, número 329, bairro Aterrado.

Ainda dentro do cronograma de ações, no dia 6 de dezembro haverá uma palestra no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Belo Horizonte, com o tema “O que são IST/HIV/Aids”. Na segunda semana de dezembro outras apresentações serão realizadas nas empresas Vincol e Excelsior.

De acordo com a coordenadora do Programa IST/HIV/Aids, Rejane Maria de Queiroz e Silva, a estratégia da testagem busca ampliar o diagnóstico e possibilitará o aconselhamento e encaminhamento dos casos positivos para tratamento.

“A Aids é uma doença causada pelo vírus HIV e pode ser transmitida por meio da troca de fluidos corporais como, por exemplo, sangue, sêmen, secreções vaginais e leite materno. Não acontece por meio de interações comuns do dia a dia como abraçar, beijar, dividir objetos ou até mesmo alimentos. A infecção com o HIV não tem cura, mas tem tratamento e pode evitar que a pessoa chegue ao estágio mais avançado, que é quando o sistema imunológico se encontra bem debilitado, desenvolvendo, assim, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids). Diferente do que muitos pensam ser, HIV positivo não é o mesmo que ter Aids”, disse.