O prefeito de Engenheiro Paulo de Frontin, Maneko Artemenko, será homenageado na noite desta quarta-feira (dia 30), pela Associação Fluminense de Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro (AFJ-RJ). O evento, comemorativo ao aniversário de 82 anos da entidade, será realizado na Câmara Municipal de Niterói. Na ocasião, Maneko receberá uma Moção de Aplausos e o diploma “Amigos da AFJ” das mãos do vereador de Niterói, Fabiano Gonçalves.

Segundo a jornalista Lúcia de Alencar Machado, presidente da AFJ, a instituição está junto ao Instituto Niemeyer e a Prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin na execução do primeiro grande projeto para a classe jornalística a nível mundial, o Retiro dos Jornalistas, cuja sede campestre será na antiga Casa da Moeda, sediada na cidade do Centro-Sul Fluminense.

De acordo com a presidente da AFJ, Maneko receberá a homenagem por tamanha representatividade para o estado, a classe jornalística e reconhecendo o maravilhoso apoio à imprensa. “A AFJ tem trabalhado projeto do Retiro e em 2021 propôs ao prefeito Maneko aderir a ideia, sendo a mesma abraçada pelo Chefe do Executivo nos primeiros meses de gestão. Em retribuição pelo município abraçar a causa, a instituição resolveu prestar a homenagem ao prefeito”.

“A classe jornalística é muito importante pata todos os setores, levando informação a todos os cidadãos. E eu não poderia deixar de contribuir com esses profissionais e com a Associação Fluminense de Jornalistas. Fico honrado em ser parceiro e por ser convidado a receber essa homenagem”, afirmou o prefeito.

