Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) prenderam, nesta quinta-feira (dia 1), um homem apontado como um importante fornecedor de drogas no município. Ele foi capturado no bairro Caixa dÁgua, em Barra do Piraí, após cruzamento de dados de inteligência.

Contra o criminoso foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara de Barra do Piraí. Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional.