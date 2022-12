Uma carreta deu “L” e ficou atravessada na Rodovia do Contorno, bloqueando a passagem de veículos na tarde desta quinta-feira (dia 1º), em Volta Redonda. Segundo informações preliminares, ninguém ficou ferido.

Até às 18h30, o trânsito fluía em sistema “siga e pare”. Agentes da Guarda Municipal estão no local auxiliando motoristas.

Cabe lembrar que o trecho já é conhecido pelos acidentes frequentes. A Rodovia do Contorno foi inaugurada em dezembro de 2017 e, desde então, a pista de rolamento não passa por manutenção. No final de 2021, depois de uma sequência de acidentes com vítimas fatais em frente ao condomínio Jardim Mariana, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Dnit, instalou quebra-molas no trecho. Foi a única intervenção na estrada nos últimos cinco anos.

Foto: Divulgação/GMVR