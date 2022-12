O Volta Redonda apresentou na noite dessa quinta-feira, dia 1º, em evento realizado na Cervejaria Paranoide, o uniforme que irá disputar a temporada 2023. Pelo segundo ano consecutivo, as novas camisas foram produzidas pela fornecedora de material esportivo Pratic Sport, patrocinadora oficial do Esquadrão de Aço.

O lançamento oficial contou com a participação do presidente do Voltaço, Flávio Horta, do gerente de futebol, Zada, do técnico, Rogério Corrêa, e de jogadores do elenco tricolor, além da presença de torcedores do Esquadrão de Aço.

“Mais um ano com a Pratic Sport nos apresentando um material de muita qualidade e uma camisa linda demais. Uma parceria que deu muito certo nesta temporada e que tem tudo para ser ainda melhor em 2023. Agradecer também a Cervejaria Paranoide que, assim como ano passado, nos cedeu o espaço para realizarmos o evento. E, claro, a família Voltaço que está sempre presente e compareceu para conhecer em primeira mão a nossa nova camisa”, destacou o presidente tricolor.

O primeiro uniforme do Volta Redonda será nas cores tradicionais, preta, amarela e branco, com short e meião pretos ou amarelo. Já o segundo uniforme será todo branco, com detalhes em preto, amarelo e cinza. Já os uniformes dos goleiros serão verde e laranja, primeiro e segundo, respectivamente.

“Uma honra para a Pratic estar mais um ano sendo a fornecedora oficial de material esportivo de um grande clube como o Volta Redonda. Uma parceria que deu certo ano passado e tenho certeza que não será diferente em 2023. Nos dedicamos bastante para fazer a nova camisa, buscamos inovar no layout e espero que a torcida goste bastante. Que seja um ano de muitas conquistas para o Volta Redonda”, ressaltou o gerente comercial da Pratic Sport, Handerson P. E. Silva.

Venda

O novo uniforme do Volta Redonda será vendido na loja online da Pratic Sport (www.loja.praticsport.com.br/voltaredonda) e nas principais lojas de material esportivo da cidade.

Foto: Divulgação VRFC