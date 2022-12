A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (dia 1º), em Resende, uma mulher suspeita de esfaquear a namorada do seu ex-companheiro. O crime teria ocorrido há um mês e, após diligências, a acusada foi encontrada em casa, no bairro Cidade Alegria.

De acordo com as investigações, inconformada com o atual relacionamento do ex, a suspeita teria invadido a casa da rival e iniciado as agressões com faca, fugindo em seguida.

A mulher foi apresentada na 89ª DP (Resende) e está à disposição da Justiça. Ela vai responder por tentativa de homicídio qualificado. Não há informações sobre o estado da vítima.