A morte da policial civil Vera Lúcia Ayres, a Verinha, de 68 anos, causou comoção entre os agentes de segurança de Volta Redonda.

Na tarde de sexta (dia 2), policiais militares realizaram homenagem em frente a Câmara Municipal, local do velório, destacando parte do efetivo para prestar condolências à família. Policiais civis que trabalharam com Verinha também prestaram as últimas homenagens. Viaturas foram posicionadas ao longo do trajeto do cortejo. Já os agentes do Corpo de Bombeiros fizeram o cortejo até o local do sepultamento.

Vera Lúcia Ayres, a Verinha, estava internada no Hospital Santa Cecília e teve complicações após uma cirurgia. Ela deixa uma filha de 40 anos e dois netos.

Recentemente, o jornal Folha do Aço publicou matéria sobre a policial, que atuou por 50 anos na Polícia Civil, iniciando sua carreira em 1º de setembro de 1972, quando começou a trabalhar na extinta secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, com sede em Niterói.

Foto: Evandro Freitas