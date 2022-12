Um homem invadiu a casa da ex-companheira, em Paty do Alferes, agrediu o próprio filho e ameaçou a mulher nesse domingo (dia 4). O crime ocorreu no bairro Arcozelo, para onde policiais se dirigiram para averiguar a denúncia.

No local, o filho do casal confirmou ter sido agredido. Os agentes entraram no imóvel em busca do suspeito e o encontraram escondido debaixo da cama.

O homem foi levado para delegacia da cidade e vai responder pelos crimes de lesão corporal e ameaça.