Um homem, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, morreu nesta manhã (dia 5), após trocar tiros com policiais militares, em Angra dos Reis. O confronto aconteceu no Morro da Glória ll, no final da madrugada.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento de rotina no local, quando foram atacados a tiros. Houve revide e o suspeito acabou baleado.

O homem – de nome e idade não divulgadas – chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Com ele, os policiais encontraram e apreenderam uma pistola, certa quantidade de drogas, além de um rádio comunicador. O material foi apresentado na delegacia da cidade.

Foto: Divulgação PM