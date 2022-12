Será julgado na próxima semana, no dia 12 de dezembro, o médico anestesista Geovanni Quintela Bezerra, de 31 anos, acusado de estuprar pacientes durante partos realizados no Hospital da Mulher, em São João de Meriti. Geovanni está preso, desde o dia 10 de julho, no complexo penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

Um vídeo gravado pela equipe de enfermagem da unidade comprovam as atitudes suspeitas do médico durante as cirurgias. No entanto, de acordo com informações obtidas e divulgadas pelo Fantástico, no domingo (dia 4), a Defensoria Pública alegou que a gravação do vídeo é ilegal pois foi realizada sem conhecimento dos envolvidos ou autorização do poder público.

Recentemente, a Justiça do Rio de Janeiro negou dois pedidos de habeas corpus, solicitados pela defesa do anestesista. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de reclusão.

Foto: Reprodução