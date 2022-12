Dois homens armados efetuaram um assalto na tarde desta quarta-feira (dia 7) em um açougue no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. O estabelecimento fica localizado na equina entre as ruas Dr. Paulo Mendes e São Sebastião.

Imagens de câmera de segurança do local flagraram parte da ação dos bandidos. De acordo com as gravações, um deles chega vestindo um uniforme que parece ser da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e mostra uma suposta arma para um dos funcionários. O outro suspeito aparece logo em seguida, usando um boné.

A dupla rende os funcionários e os leva para o banheiro do açougue. De acordo com informações preliminares, foram levados celulares e dinheiro do caixa. A quantia, no entanto, ainda não foi divulgada.

Imagens: Reprodução